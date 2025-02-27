Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4570 liradan, euro 38,2510 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,4550 liradan alınan dolar, 36,4570 liradan satılıyor. 38,2490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,2510 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,4400 lira, euronun satış fiyatı ise 38,2430 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları ve Nvidia'nın finansal sonuçlarının yüksek beklentileri karşılayamamasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.