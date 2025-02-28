Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5300 liradan, euro 38,9490 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 36,5280 liradan, euro ise 38,9470 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 36,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 38,1360 lira olmuştu.

YURT İÇİNDE SON DURUM

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12 olan ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

10.00 Türkiye, ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

10.00 Almanya, ocak ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, şubat ayı işsizlik oranı

16.00 Almanya, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

16.30 ABD, ocak ayı kişisel gelirler ve harcamalar

16.30 ABD, ocak ayı kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, ocak ayı toptan eşya stoklar