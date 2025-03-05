Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4490 liradan, euro 38,7980 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 36,4540 lira, euronun satış fiyatı ise 38,4310 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4490 liradan, euro 38,7980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,4470 liradan alınan dolar, 36,4490 liradan satılıyor. 38,7960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,7980 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,4540 lira, euronun satış fiyatı ise 38,4310 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosunun gölgesinde yön bulmaya çalışırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" mesajı endişelerin hafiflemesinde etkili oluyor.