Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4310 liradan, euro 39,4750 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 36,4310 lira, euronun satış fiyatı ise 39,1060 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4310 liradan, euro 39,4750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,4290 liradan alınan dolar, 36,4310 liradan satılıyor. 39,4730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,4750 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,4310 lira, euronun satış fiyatı ise 39,1060 lira olmuştu.