Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4880 liradan, euro 39,4970 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 36,4210 lira, euronun satış fiyatı ise 39,5010 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4880 liradan, euro 39,4970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,4860 liradan alınan dolar, 36,4880 liradan satılıyor.
39,4950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,4970 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,4210 lira, euronun satış fiyatı ise 39,5010 lira olmuştu.