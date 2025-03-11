Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,5750 liradan, euro 39,6710 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 36,5500 lira, euronun satış fiyatı ise 39,6260 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,5750 liradan, euro 39,6710 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,5730 liradan alınan dolar, 36,5750 liradan satılıyor.
39,6690 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,6710 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,5500 lira, euronun satış fiyatı ise 39,6260 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI ETKİLİ OLUYOR
Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış baskısı etkili oluyor.