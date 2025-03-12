Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,5980 liradan, euro 39,9390 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 36,5910 lira, euronun satış fiyatı ise 39,9510 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,5980 liradan, euro 39,9390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,5960 liradan alınan dolar, 36,5980 liradan satılıyor.
39,9370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,9390 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,5910 lira, euronun satış fiyatı ise 39,9510 lira olmuştu.