Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5890 liradan, euro 39,9320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,5870 liradan alınan dolar, 36,5890 liradan satılıyor.

39,9300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,9320 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,6040 lira, euronun satış fiyatı ise 39,8910 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışına devam ediyor.

Tarife cephesindeki gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi dün yürürlüğe girdi.

Söz konusu tarifelere Avrupa Birliği'nden (AB) misilleme gelirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarife uygulamasına karşılık 26 milyar avro değerinde karşı önlemler aldıklarını açıkladı.

Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc da ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Analistler, söz konusu misille açıklamalarının ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerini artırdığını kaydederek, tarifelerin imalat sanayi için önem arz eden metal piyasası üzerindeki etkisinin yakından takip edildiğini söyledi.