Dolar/TL güne nasıl başladı?
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 36,6075'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 36,6830 seviyesinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,6830 liradan, euro 39,8380 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 36,6810 liradan, euro 39,8380 liradan alınıyor.
Dün doların satış fiyatı 36,6140 lira, evronun satış fiyatı ise 39,8460 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) hedef alan yeni tarife tehditleri sonrası karışık bir seyir öne çıkıyor.
Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.
Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün Almanya'da açıklanacak tüketici enflasyonuna çevrildi.
Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in iç tüketimi artırmak için adımlar atacağına yönelik haber akışı dikkati çekiyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Almanya, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
10.00 İngiltere, ocak ayı sanayi üretimi
10.00 İngiltere, ocak ayı dış ticaret dengesi
17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi