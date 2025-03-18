Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,6610 liradan, euro 39,9880 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 36,6590 liradan, euro 39,9860 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 36,6640 lira,euronun satış fiyatı ise 39,9860 lira olmuştu.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de, geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, OECD raporuna göre Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1 ve 2026'da yüzde 1,2 büyüme öngörüldü.

Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlenirken, Çinli teknoloji şirketlerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi

13.00 Almanya, mart ayı Zew ekonomik güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, mart ayı Zew ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, şubat ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, şubat ayı konut başlangıçları

16.15 ABD, şubat ayı kapasite kullanım oranı

16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretimi