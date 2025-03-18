Dolar/TL güne nasıl başladı?
Dolar/TL, dün yüzde 0,3 yükselişle 36,6436'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,6580 seviyesinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,6610 liradan, euro 39,9880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 36,6590 liradan, euro 39,9860 liradan alınıyor.
Dün doların satış fiyatı 36,6640 lira,euronun satış fiyatı ise 39,9860 lira olmuştu.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de, geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.
Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, OECD raporuna göre Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1 ve 2026'da yüzde 1,2 büyüme öngörüldü.
Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlenirken, Çinli teknoloji şirketlerindeki yükseliş dikkati çekiyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
10.00 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi
13.00 Almanya, mart ayı Zew ekonomik güven endeksi
13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı dış ticaret dengesi
13.00 Avro Bölgesi, mart ayı Zew ekonomik güven endeksi
15.30 ABD, şubat ayı inşaat izinleri
15.30 ABD, şubat ayı konut başlangıçları
16.15 ABD, şubat ayı kapasite kullanım oranı
16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretimi