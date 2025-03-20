Dolar/TL güne nasıl başladı?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişiye yönelik dün yapılan operasyon, ekonomide sarsıntı yarattı.

Dolar ve euro rekor kırdı, borsa tepetaklak oldu.

Bugün ise İstanbul serbest piyasada dolar 37,9820 liradan, euro 41,3820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9800 liradan alınan dolar, 37,9820 liradan satılıyor. 41,3800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,3820 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0080 lira, euronun satış fiyatı ise 41,4090 lira olmuştu.