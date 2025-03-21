Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 37,9840 liradan, euro 41,1310 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 38,0030 lira, euronun satış fiyatı ise 41,3160 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 37,9840 liradan, euro 41,1310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 37,9820 liradan alınan dolar, 37,9840 liradan satılıyor.
41,1290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,1310 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,0030 lira, euronun satış fiyatı ise 41,3160 lira olmuştu.