Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,0040 liradan, euro 41,1530 liradan haftaya başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0040 liradan, euro 41,1530 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,0020 liradan alınan dolar, 38,0040 liradan satılıyor.
41,1510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,1530 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,0130 lira, euronun satış fiyatı ise 41,3460 lira olmuştu.