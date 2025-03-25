Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 37,9760 liradan, euro 41,0250 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 37,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 41,0120 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 37,9760 liradan, euro 41,0250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 37,9740 liradan alınan dolar, 37,9760 liradan satılıyor.
41,0230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,0250 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 37,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 41,0120 lira olmuştu.