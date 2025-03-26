Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 37,9910 liradan, euro 40,9860 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 37,9710 lira, euronun satış fiyatı ise 41,0750 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 37,9910 liradan, euro 40,9860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 37,9890 liradan alınan dolar, 37,9910 liradan satılıyor.
40,9840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 40,9860 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 37,9710 lira, euronun satış fiyatı ise 41,0750 lira olmuştu.