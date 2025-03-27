Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0010 liradan, euro 40,9040 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 38,0100 lira, euronun satış fiyatı ise 41,0120 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0010 liradan, euro 40,9040 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 37,9990 liradan alınan dolar, 38,0010 liradan satılıyor.
40,9020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 40,9040 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,0100 lira, euronun satış fiyatı ise 41,0120 lira olmuştu.