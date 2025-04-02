Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9860 liradan, euro 40,9860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9840 liradan alınan dolar, 37,9860 liradan satılıyor.

40,9840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 40,9860 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,0100 lira, euronun satış fiyatı ise 41,1260 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." dedi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, Trump'ın izleyeceği politikalara yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.