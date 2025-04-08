Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro 41,6720 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 37,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 41,6450 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro 41,6720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,0030 liradan alınan dolar, 38,0050 liradan satılıyor.
41,6700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,6720 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 37,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 41,6450 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR TOPARLANMA EĞİLİMİNDE
Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.
ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları küresel çapta belirsizlik unsuru olmaya devam ediyor.