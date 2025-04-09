Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro 42,0320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,0030 liradan alınan dolar, 38,0050 liradan satılıyor.

42,0300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 42,0320 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0010 lira, euronun satış fiyatı ise 41,5610 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA TARİFE RESTLEŞMELERİNİN İKİNCİ DALGASI HİSSEDİLİYOR

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı tarife adımları, piyasalardaki yüksek risk algısını artırmaya devam ediyor.

Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirmişti. Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ise küresel risklerin tekrardan yükselmesine neden oldu.

Tarifelerin olası etkileri nedeniyle ABD ekonomisinde yavaşlama yaşanabileceğine dair endişelerin artması, enflasyon ile resesyon arasında denge kurmaya çalışan Fed'in gelecek dönem politikalarına dair belirsizlikleri daha da belirgin hale getiriyor.