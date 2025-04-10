Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9730 liradan, euro 41,7080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9710 liradan alınan dolar, 37,9730 liradan satılıyor.

41,7060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,7080 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0110 lira, euronun satış fiyatı ise 42,0200 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA "TARİFELERE ARA" RALLİSİ YAŞANIYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları ABD'nin ticaret politikasının ekonomik etkileri konusunda endişeli olan yatırımcıları bir miktar rahatlattı. Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Trump, bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirterek, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti. Ancak Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıkladı.

Oval Ofiste açıklamalarda da bulunan Trump, misilleme yapmayan ülkelere yönelik 90 günlük tarifeleri duraklatma kararına ilişkin, "Son birkaç gündür bu konu hakkında düşündüğümü söyleyebilirim. Bu kararı içimizden gelerek aldık." dedi.

"Gümrük tarife duraklamasının piyasalarda bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Piyasalar bugün harika bir gün geçirdi." diyen Trump, borsaların tarihin en büyük sıçramalarından birine tanıklık ettiğini söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme olasılığına "Bir noktada telefonda görüşeceğiz." yorumunu yaparken, "Devlet Başkanı Şi'yi severim, ona saygı duyarım, ancak ülkemize iyi davranmadılar. O benim arkadaşım, onu severim." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Şi ile görüşmek ve konuşmak istediğini ifade eden Trump, adil olması halinde Çin dahil herkesle gümrük ve ticaret anlaşması yapmaya hazır olduklarını yineledi.

Analistler, Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin halen devam ettiğini ancak 90 günlük ertelemenin müzakerelere imkan tanıması açısından olumlu karşılandığını belirtti.

Bu gelişmeler sonrası "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi'nin yüzde 35'ün üzerinde düşüşle 33,62 değerine geriledi.

Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklarını açıkladı. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, istihdam ve ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin, enflasyona yönelik ise yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğu aktarıldı.

Fed'in tutanaklarında, "Para politikasının görünümünü tartışırken yetkililer, bir dizi hükümet politikasının ekonomik görünüm üzerindeki net etkisine ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu, ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığını belirtti." ifadesi yer aldı.

Analistler, ABD'de enflasyonun gidişatına ilişkin daha fazla bilgi için bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yakından takip edileceğini söyledi.





