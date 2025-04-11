Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0620 liradan, euro 42,9920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 38,0600 liradan, euro 42,9900 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 37,9150 lira, euronun satış fiyatı ise 42,2310 lira olmuştu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kazanarak 9.338,58 puandan tamamladı.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEYİ BAŞARACAĞIZ"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından dün İstanbul'da düzenlenen "Yükselen Pazarlar Forumu" kapsamında OECD Türkiye İnceleme Raporu'nun tanıtım etkinliğine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel alanda yaşanan dalgalanmaların büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturabileceğini belirtti.

Şimşek "Buna rağmen kamu maliyesinde harcama disiplini sağlayacağız, enflasyonu düşürmeyi başaracağız. Gelir üzerinde doğrudan kontrolümüz yok, ancak büyüme beklentisi düşük olsa da bu durum iç talebi ve dolayısıyla enflasyonu aşağı çekecektir. Yani sonuç olarak enflasyonu düşürmeyi başaracağız" dedi.

Petrol fiyatlarındaki gelişmeleri de değerlendiren Şimşek, "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur. Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, şubat ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, şubat ayı dış ticaret dengesi

09.00 Almanya, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, nisan ayı piyasa katılımcıları anketi - yıl sonu TÜFE

10.00 Türkiye, şubat ayı perakende satışlar

12.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

15.30 ABD, mart ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi