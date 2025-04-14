Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0180 liradan, euro 43,3230 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 38,0160 liradan alınan dolar, 38,0180 liradan satılıyor.

43,3210 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,3230 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,0610 lira, euronunsatış fiyatı ise 43,2580 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD'ye ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında değil, diğer mevcut tarifeler kapsamında değerlendirileceğine yönelik açıklamalar ile müzakerelere yönelik artan iyimserliğin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik karşılıklılık esaslı tarifeleri 90 gün süreyle askıya almasına rağmen Çin'e toplamda yüzde 145 oranından tarife uygulaması, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki restleşmenin nereye varacağına dair endişeleri artırırken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.