Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 38,1140 liradan, euro 43,3810 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 38,1000 lira, euronun satış fiyatı ise 43,1250 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,1140 liradan, euro 43,3810 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,1120 liradan alınan dolar, 38,1140 liradan satılıyor.
43,3790 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,3810 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,1000 lira, euronun satış fiyatı ise 43,1250 lira olmuştu.