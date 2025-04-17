Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 38,1500 liradan, euro 43,3110 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 38,1330 lira, euronun satış fiyatı ise 43,6440 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,1500 liradan, euro 43,3110 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,1480 liradan alınan dolar, 38,1500 liradan satılıyor.
43,3090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,3110 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,1330 lira, euronun satış fiyatı ise 43,6440 lira olmuştu.