Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,1630 liradan, euro 43,4960 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,1610 liradan alınan dolar, 38,1630 liradan satılıyor.

43,4940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,4960 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0720 lira, euronun satış fiyatı ise 43,5830 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TARİFELERDE MÜZAKERE İYİMSERLİĞİYLE İLERLİYOR

BD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, bugün tatil dolayısıyla ABD ve Avrupa'da piyasalar kapalı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, ABD yönetiminin tarife konusunda müzakereye açık tavrını koruyarak ilgili ülkelerle görüşmelerini sürdürmesi, piyasalarda iyimserlik oluşturuyor.