Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,0000 liradan, euro 43,5470 liradan güne başladı. Salı günü doların satış fiyatı 38,2610 lira, euronun satış fiyatı ise 43,8680 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0000 liradan, euro 43,5470 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 37,9980 liradan alınan dolar, 38,0000 liradan satılıyor.
43,5450 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,5470 lira olarak belirlendi.
Salı günü doların satış fiyatı 38,2610 lira, euronun satış fiyatı ise 43,8680 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemlerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.
ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikası ve sert ekonomik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Başkan Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması dikkati çekiyor.