Dolar/TL güne nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar ve euro güne yatay seyirle başladı.

Şu an için (09.03) dolar alışta 38,4, satışta ise 38,5 düzeyinden işlem görüyor.

Euro ise aynı saat itibarıyla 43,7 seviyelerinde seyrediyor.

Dün dolar 38,5010 liradan, euro ise 43,8200 liradan işlem görmüştü.

İki gün önce ise doların satış fiyatı 38,4480 lira, euro'nun satış fiyatı ise 43,9130 lira olmuştu.