Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5620 liradan, euro 43,6620 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,5600 liradan alınan dolar, 38,5620 liradan satılıyor.

43,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,6620 lira olarak belirlendi.

Çarşamba günü doların satış fiyatı 38,4910 lira, euronun satış fiyatı ise 43,8680 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik alınan sinyallerle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki tarife çekişmesi devam ediyor. Bu durum küresel piyasalardaki endişeleri sürdürürken, iki ülkenin yakın zamanda görüşme gerçekleştirebileceğine dair işaretler piyasalarda risk iştahını artırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın, ABD ile olası görüşmelerin değerlendirildiğini açıklaması ise mevcut sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğine yönelik umutların güçlenmesinde etkili oldu. Gümrük tarifelerinin ticareti sekteye uğratarak küresel büyümeyi baskılayabileceği değerlendirmeleri yapılırken, tarife söylemlerinin öne çıktığı yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde daralma kaydetmesi bu endişeleri belirginleştirdi.

ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralma yaşamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında izleyeceği yol haritası merak edilirken, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinde, Banka'nın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.