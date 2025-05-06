Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar dolar 38,6080 liradan, euro 43,7350 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,6060 liradan alınan dolar, 38,6080 liradan satılıyor.

43,7330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,7350 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,5830 lira, euronun satış fiyatı ise 43,8250 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının faiz kararı öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının başta ABD ekonomisi olmak üzere dünya ekonomisine olan etkileri yakından takip ediliyor. Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.