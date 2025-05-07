Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,6440 liradan, euro 43,9700 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,6420 liradan alınan dolar, 38,6440 liradan satılıyor.

43,9680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,9700 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6050 lira, euronun satış fiyatı ise 43,8560 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD ile Çin'in ticaret görüşmeleri hazırlığının iyimserliğini yaşarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Dünya genelinde karşılıklı gümrük tarifelerinden kaynaklı riskler öngörülebilirliği azaltırken, ABD ile Çin'in müzakere yapmayı planlaması Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda olumlu bir hava estiriyor.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD'in bu hafta resmi olarak anlaşma zemini arayacak olmasının ticaret gerilimlerini yumuşayabileceğini ve riskli varlıklara alımlar getirebileceğini söyledi.

Küresel ölçekte süregelen belirsizlik algısı nedeniyle varlık fiyatlarında dalgalanmalar gözlenirken, bu ortamda bu akşam açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

POWELL'IN KULLANACAĞI "TON" DİKKATLERDE OLACAK

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın sözlü yönlendirmeleri ve kullanacağı söylem tonunun yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.