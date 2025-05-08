Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,6440 liradan, euro 43,8150 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,6420 liradan alınan dolar, 38,6440 liradan satılıyor.

43,8130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,8150 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6390 lira, euronun satış fiyatı ise 43,9290 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Öte yandan ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

ABD'nin tarife adımları dünya ekonomileri için en önemli belirsizlik kaynaklarından olmayı sürdürürken, tarifelerin orta ve uzun vadede makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi, başta Fed olmak üzere küresel ekonomi aktörleri ve merkez bankalarının öngörülerini zorlaştırıyor.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtilerek, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin çoğaldığı görüşünde olunduğu aktarıldı.

Açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kalmaya devam ettiği bildirildi.

Analistler, ABD ekonomisinde henüz tarifelerin etkilerine ilişkin sinyallerin net olmadığını ve göstergelerin ekonominin istikrarlı bir durumda olduğunu ifade ederek, istihdam piyasasındaki soğuma ve büyümeye yönelik risklerin artmasının Fed'in işini zorlaştıracağını söyledi.

Yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin Fed'in odağında olduğunu ifade eden analistler, önümüzdeki dönemde istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadele stratejisinde temel değişimlere neden olabileceğini kaydetti.