Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7710 liradan, euro 43,4970 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,7690 liradan alınan dolar, 38,7710 liradan satılıyor.

43,4950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,4970 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,7390 lira, euronun satış fiyatı ise 43,4680 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POWELL'IN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Büyüme ve enflasyona yönelik risklerin varlığını koruduğu ABD ekonomisinde, ABD ve Çin'in karşılıklı olarak tarifeleri 90 gün ertelemesinin ardından büyümeye yönelik endişelerin sınırlı da olsa yatıştığı görüldü. Tarifeler nedeniyle güç kazanması beklenen enflasyon ise hala risk iştahının sınırlı kalmasında etkili oluyor.

Analistler, bu hafta açıklanan nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonunun hem aylık bazda hem de yıllık bazda beklentilerin altında geldiğini fakat bir önceki aya göre enflasyonun güç kazanmaya sürdürdüğünü hatırlatarak, tarife restleşmelerinin ve mevcut tarifelerinin gelecek veri dönemlerinde enflasyonda yukarı yönlü etki yaratmasının beklendiğini söyledi.

Bugün açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bunların yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ve yaptığı açıklamalarla ticaret cephesindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.