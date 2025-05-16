Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8550 liradan, euro 43,5860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,8530 liradan alınan dolar, 38,8550 liradan satılıyor.

43,5840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,5860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6770 lira, euronun satış fiyatı ise 43,5110 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın (Fed) para politikaları stratejilerindeki belirsizlikleri işaret etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife uzlaşısı ve jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla oluşan iyimser havanın, ilave gümrük vergilerinin ekonomiler üzerindeki olası etkileri ve başta Fed olmak üzere birçok merkez bankasının politik belirsizlik içinde olması nedeniyle oluşan endişelere yerini bıraktığı gözleniyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarife gerilimi bir süreliğine yatışsa da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının sonuçlarına dair soru işaretleri varlığını koruyor.