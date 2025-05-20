Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8330 liradan, euro 43,7560 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 38,8310 liradan alınan dolar, 38,8330 liradan satılıyor.

43,7540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,7560 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,8270 lira, euronun satış fiyatı ise 43,4300 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından artan risk algısına karşın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD'nin partnerleriyle olan ticari müzakerelerine yönelik iyimserliklerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

ABD'nin ticaret partnerleriyle devam eden tarife müzakereleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik arabulucu rolü yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.