Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,8620 liradan, euro 44,0920 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 38,8290 lira, euronun satış fiyatı ise 43,7920 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 38,8620 liradan, euro 44,0920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,8600 liradan alınan dolar, 38,8620 liradan satılıyor.
44,0900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,0920 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,8290 lira, euronun satış fiyatı ise 43,7920 lira olmuştu.