Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,8300 liradan, euro 44,1950 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 38,8090 lira, euronun satış fiyatı ise 44,0510 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 38,8300 liradan, euro 44,1950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,8280 liradan alınan dolar, 38,8300 liradan satılıyor.
44,1930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1950 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,8090 lira, euronun satış fiyatı ise 44,0510 lira olmuştu.