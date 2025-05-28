Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,0680 liradan, euro 44,2270 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,0660 liradan alınan dolar, 39,0680 liradan satılıyor.

44,2250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,2270 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,0190, euronun satış fiyatı ise 44,3200 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FOMC TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Küresel piyasalarda ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki ticaret savaşının bir miktar soğuması ve gelecek döneme ilişkin iyimserliklerle risk iştahı artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları küresel ekonomiye etki edebilecek riskleri beraberinde getirirken, öngörülemeyen haber akışı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın değişken kararları piyasalarda kırılganlıkların artmasına neden oluyor.

Trump'ın hafta sonu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, AB'ye uygulanması planlanan tarifeleri ertelemesi piyasalarda iyimserlik oluşturdu. Ancak, ilerleyen dönemde yeni restleşmelerin gündeme gelebileceğine dair soru işaretleri bu iyimserliklerin kalıcılığını tehlikeye atıyor.