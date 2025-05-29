Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,1010 liradan, euro 44,0010 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 39,0770, euronun satış fiyatı ise 44,2500 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 39,1010 liradan, euro 44,0010 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,0990 liradan alınan dolar, 39,1010 liradan satılıyor.
43,9990 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,0010 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,0770, euronun satış fiyatı ise 44,2500 lira olmuştu.