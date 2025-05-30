Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2350 liradan, euro 44,5890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,2330 liradan alınan dolar, 39,2350 liradan satılıyor.

44,5870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,5890 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,1000, euronun satış fiyatı ise 44,5220 lira olmuştu.

YURT İÇİ PİYASALAR BÜYÜME VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde yatırımcıların odağında bugün açıklanacak büyüme verileri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından başta yüksek tarifeler olmak üzere attığı korumacı adımlar küresel ekonomi üzerinde temel belirsizlik unsuru olmayı sürdürürken, ülkede tarifelere ilişkin devam eden yasal süreçler, söz konusu belirsizliklerin derinleşebileceğine işaret ediyor.

Analistler, tarifelerde sık değişkenlik gösteren politikaların yanı sıra ABD ile diğer ülkeler arasında henüz tatmin edici düzeyde resmi anlaşmaların sağlanamamış olması ile dünya genelinde devam eden ekonomik ve jeopolitik risklerin etkisiyle süregelen belirsizliklerin yatırımcıların karar alma süreçlerini karmaşıklaştırdığını belirtti.