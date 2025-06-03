Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1500 liradan, euro 44,7320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,1480 liradan alınan dolar, 39,1500 liradan satılıyor.

44,7300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,7320 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,1940, euronun satış fiyatı ise 44,8910 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TARİFE BELİRSİZLİKLERİYLE YÖN ARIYOR

Küresel piyasalarda, tarifelere yönelik söylem ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisine çevrildi.

ABD yönetiminin izlediği korumacı tutumun yarattığı belirsizlikler şirket ve ekonomi otoritelerinin gelecek projeksiyonlarını oluşturmasını zorlaştırırken, çelik ürünlerinde artacak olan tarife oranının ülkedeki imalat sanayi aktivitesini olumsuz etkileme riski öne çıkıyor.

Analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceği görüşünün ABD ekonomisindeki temel risk olduğunu söyledi.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde imalat aktivitesindeki aşağı yönlü revizyonlar dikkati çekerken, gelecek dönemde mevcut tarifelerin yanı sıra çelik tarifelerinin de imalat sanayi aktivitesinde zayıflamanın devam edebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, büyümeye yönelik önemli göstergelerden olan istihdam verileri de yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Bugün JOLTS açık iş sayısı verisiyle başlayacak ve hafta boyunca açıklanacak istihdam verileri yatırımcıların odağına yer alıyor.