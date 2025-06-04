Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1430 liradan, euro 44,5410 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,1410 liradan alınan dolar, 39,1430 liradan satılıyor.

44,5390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,5410 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,1330, euronun satış fiyatı ise 44,5580 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahını artırırken, ABD'de bugün açıklanacak ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde uzun bir süredir devam eden enflasyon-resesyon ikilemine ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacılık adımlarıyla artan belirsizlikler, küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor.