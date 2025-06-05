Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,3200 liradan, euro 44,8480 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 39,1310, euronun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 39,3200 liradan, euro 44,8480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,3180 liradan alınan dolar, 39,3200 liradan satılıyor.
44,8460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,8480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,1310, euronun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu.