Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından bugün saat 09.10 itibarıyla 39,2850 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi
  • 06.06.2025 09:27
  • Giriş: 06.06.2025 09:27
  • Güncelleme: 06.06.2025 09:33
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Fotoğraf: AA

Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 39,2850 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 üzerinde 39,2780'den tamamladı.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 44,9800'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 53,3380'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

BirGün'e Abone Ol