Dolar/TL güne nasıl başladı?
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından bugün saat 09.10 itibarıyla 39,2850 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 39,2850 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 üzerinde 39,2780'den tamamladı.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 44,9800'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 53,3380'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.