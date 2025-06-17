Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,3740 liradan, euro 45,5640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,3720 liradan alınan dolar, 39,3740 liradan satılırken, 45,5620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 45,5640 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,3900, euronun satış fiyatı ise 45,7710 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin uzun bir zamana yayılabileceği beklentisi ve enerji arz endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

İran ve İsrail arasında geçen hafta cuma günü başlayan çatışmalar devam ederken, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Halihazırda ABD'nin korumacı ticaret tutumu nedeniyle imalat sanayi ve ticaret stratejine yönelik belirsizliklerin devam ettiği küresel ekonomide artan enerji arzı riskleri şirketlerin ve devletlerin gelecek projeksiyonlarını zorlaştırıyor.

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle enflasyon-resesyon endişelerinin tekrar artabileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da yatırımcıların odağında bulunuyor. Bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD ve ticaret ortaklarının tarifeler konusundaki müzakereleri ve ticaret görüşmeleri devam ederken, konuya ilişkin haber akışı da pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.



ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesine katılmak üzere dün Kanada'ya gitmeden önce yaptığı açıklamada, yeni ticaret anlaşmaları duyurmayı beklediğini ifade etmişti.