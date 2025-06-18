Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,5290 liradan, euro 45,4770 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 39,3880, euronun satış fiyatı ise 45,6170 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 39,5290 liradan, euro 45,4770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,5270liradan alınan dolar, 39,5290 liradan satılıyor.
45,4750 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 45,4770 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,3880, euronun satış fiyatı ise 45,6170 lira olmuştu.