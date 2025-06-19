Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,5330 liradan, euro 45,4260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,5310 liradan alınan dolar, 39,5330 liradan satılıyor.

45,4240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 45,4260 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,5190, euronun satış fiyatı ise 45,4500 lira olmuştu.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında attığı tarife adımlarının etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ülkede tarifelerin enflasyonu güçlendirebileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceğine ilişkin riskler başta Fed olmak üzere ekonomi aktörleri ve yatırımcıların gelecek projeksiyonlarını etkiliyor.