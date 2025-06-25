Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,6250 liradan, euro 46,0830 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 39,6250, euronun satış fiyatı ise 46,0010 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 39,6250 liradan, euro 46,0830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,6230 liradan alınan dolar, 39,6250 liradan satılıyor.
46,0810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,0830 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,6250, euronun satış fiyatı ise 46,0010 lira olmuştu.