Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,7530 liradan, euro 46,5930 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar, 39,7510 liradan, euro ise 46,5910 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 39,7390, euronun satış fiyatı ise 46,1860 lira olmuştu.

GÖZLER TCMB'NİN PPK TOPLANTI ÖZETİNE ÇEVRİLDİ

Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttuğu 19 Haziran toplantısına ilişkin toplantı özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.