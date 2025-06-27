Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8850 liradan, euro 46,6720 liradan güne başladı.

Serbest piyasadadolar 39,8830 liradan; euro ise 46,6700 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 39,7790, euronun satış fiyatı ise 46,7150 lira olmuştu.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANACAK

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 9.301,05 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 10.345,00 puanda işlem gördü.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün yayımlanan Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği" belirtilerek, "Bu doğrultuda, politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadesi kullanıldı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD, mayıs ayı PCE fiyat endeksi

17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi