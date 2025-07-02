Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8480 liradan, euro 47,1210 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,8460 liradan alınan dolar, 39,8480 liradan satılıyor.

47,1190 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,1210 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,8350, euronun satış fiyatı ise 47,0160 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarifelerde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı risk iştahını olumsuz etkilerken, gözler ülkede bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı adımların olası sonuçlarına yönelik belirsizlikler sürerken, Trump'ın 9 Temmuz'a kadar ertelediği gümrük tarifelerinin süresini uzatmayı düşünmediğini açıklaması, piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Analistler, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselebileceği ve tarifeler yoluyla ticaret savaşlarının tekrardan şiddetlenebileceği korkularının paralelinde ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler ve makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerle risk önceliklerinin sık değişkenlik gösterdiğine dikkati çekerek, bu durumun yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırdığını ve fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul etti. Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının yanı sıra, harcama kesintileri yapılması da öngörülüyor. Tasarının, Trump'ın imzasına sunulmadan önce Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.

Analistler, vergi tasarısının onaylanmasının ardından ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerin yatırımcılar tarafından yakından izlendiğine işaret ederek, tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi durumunda ABD varlıklarına yönelik yatırımların yeniden değerlendirmeye alınabileceğini belirtti.